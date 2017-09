Voka zet parlementsleden in bedrijven aan het werk

Sint-Truiden / Nieuwerkerken - Peren plukken, fruitpakketten klaar maken en appels bedrukken. Dat waren enkele van de taken op Vokastage bij het fruitbedrijf Fruitsnacks van Karel Paesmans in Nieuwerkerken. Een fantastisch bedrijf en een superfijne en leerrijke ervaring wist de Truiense schepen voor fruitteelt Hilde Vautmans haar stage in een paarwoorden samen te vatten. Hilde mocht in primeur de appels bedrukken met het logo van de Toerisme Sint-Truiden die bezoekers krijgen tijdens Sint-Truiden by lights.

Als Europees parlementslid en schepen van de Stad Sint-Truiden is Vautmans erg begaan met de problemen in de fruitteelt. “Het is pas op de werkvloer dat men de echte knelpunten binnen het beroep hoort en kan vaststellen,” was een van de reacties nadien.

Voka grijpt het zomerreces van de parlementen aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka zomerstages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen. “Veel politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben onze ondernemingen,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg “Het parlementaire werk is één iets, de impact daarvan bij de ondernemingen zelf is nog iets anders. Vandaar dat we als Voka al meer dan 25 jaar de kans bieden om ook op de bedrijfsvloer te ervaren hoe het gesteld is met onze ondernemingen en wat de uitdagingen zijn op de vloer.”

Op de website www.vokastages.be kan men de parlementsleden volgen en achteraf hun ervaringen lezen. Ook heel wat Limburgse politici grijpen deze kans aan om ‘bij te leren’.