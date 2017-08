Tonnagebeperking van 3,5 ton voor lokale wegen

Sint-Truiden - De stad Sint-Truiden voert op termijn een tonnagebeperking van 3,5 ton in op een aantal stadswegen met een specifieke lokale functie. De Driewilgenstraat en Groot-Gelmenlaan komen als eerste aan bod. Hiermee zet het stadsbestuur een belangrijke stap in een nieuw mobiliteitsplan, dat het verkeersbeleid beter moet helpen afstemmen op de huidige wegeninfrastructuur. Verkeer zwaarder dan 3,5 ton zal binnenkort niet meer door deze wegen kunnen rijden. Het gaat om wegen die geen functie hebben als verbindingsbaan. Hiermee doet de stad een voorafname op een nieuw mobiliteitsplan, dat in volle voorbereiding is. Over de invoering van de tonnagebeperking zijn gesprekken lopende met de gemeenten Borgloon, Heers en Gingelom.

“Ons mobiliteitsbeleid houdt rekening met tal van factoren, waaronder ook het comfort van de weggebruikers en de veiligheid van de omwonenden. Door de tonnagebeperking neemt de druk op de Driewilgenstraat en Groot-Gelmenlaan verder af, nadat verkeersremmers er eerder al voor zorgden dat automobilisten hun snelheid milderden”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans. “Op het terrein worden borden geplaatst om de situatie aan te duiden. Hierbij geldt het verbod tot de eerstvolgende kruispunten van de straten die aansluiten op de Driewilgenstraat en Groot-Gelmenlaan. Verkeer zwaarder dan 3,5 ton wordt omgeleid via de omliggende gewestwegen. Het invoeren van deze tonnagebeperking is een heel belangrijk element in de verkeersveiligheid rond de aanwezige school”, voegt schepen van onderwijs Hilde Vautmans toe. “Door bewust deze keuze te maken, leiden we de vrachtwagen rond de leefkernen om naar de gewestwegen die daarvoor beter uitgerust zijn. Hiermee zetten we verkeersveiligheid op de eerste plaats en stellen we ons mobiliteitsbeleid effectief af op hoe onze wegeninfrastructuur er vandaag uitziet. Dat zorgt op termijn voor een vlotte én veilige verkeerscirculatie, waar zowel de weggebruikers als bewoners baat bij hebben”, besluit burgemeester Veerle Heeren.