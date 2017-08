Dialect staat centraal op 9de editie plaats van Loan is Schoan

Borgloon - Zondag 3 september om 15.00u. vindt in Borgloon de 9de editie plaats van Loan is Schoan, een evenement waarin het dialect centraal staat. Ook dit jaar zullen rasechte Lonenaren in het openluchttheater Klappoel instaan voor een namiddag boordenvol nostalgie. Ze laten je een les in het Loans dialect volgen, de bizarre gewoontes van de streek ontdekken, schunnige en vergeten uitspraken in het Loans aanhoren,..

Tussendoor worden er oude en nieuwe gedichten over de streek gebracht, afgewisseld met schunnige moppen, oude volksverhalen en onbeschaamde liedjes. Enkele historische figuren brengen geheel onverwacht opnieuw een bezoek aan het Gravenstadje. Ze komen Borgloon - anno 2017 - even bekijken en geven ongezouten hun mening. Verder beleef je aan levende lijve dat ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Een rasechte Hèsseliër komt langs en heeft het over de ‘Pekskestèèd’; een ware lust voor het oor.

De muzikale noot wordt verzorgd door De Kamazollekes. Zij brengen oude volksliedjes, aangevuld met zelfgemaakt materiaal. Ook hier zullen alle teksten in het dialect klinken.

Het volledig programma wordt gebracht in het dialect. Bij regenweer zal Loan is Schoan plaatsvinden in de Stroopfabriek – Stationsstraat 54 te Borgloon.

Gratis toegang. Meer info: dienst cultuur Borgloon 012/67.36.00 - Org. Davidsfonds Borgloon i.s.m. dienst cultuur Borgloon