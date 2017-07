Vlaamse overheidssteun voor fietspad in Stationsstraat

Sint-Truiden - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert dit jaar ruim 700.000 euro in nieuwe Limburgse fietsinfrastructuur. De Vlaamse overheid financiert 40 procent van de totale investeringskost. De provincie en gemeenten dragen de rest, 800.000 euro, van het bedrag bij. In Sint-Truiden, als enige Zuid-Limburgse gemeente, investeert de Vlaamse overheid 26.045 euro in de nieuwe aanleg van het fietspad in de Stationsstraat naar het centrum. Het totale fietsproject is begroot op 50.089 euro. Weyts zegt dat het belangrijk is te blijven investeren in veilige en vlotte fietsverbindingen. In het totaal wordt 735.000 euro vrij gemaakt uit het Vlaams Fietsfonds voor tien fietsinfrastructuurprojecten langs Limburgse wegen.