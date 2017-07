Sint-Truiden - Op de Diestersteenweg in Sint-Truiden, net na de afslag Kelsbeek, is wagen terechtgekomen op een aardappelveld. Alles wijst op een verkeerd ingeschat verkeersmanoeuvre tussen twee personenwagens. De bestuurder van de witte Peugeot ging bij het uitwijken in volle vaart over de gracht en het fietspad en belandde met zijn wagen tussen de aardappelen. Het is niet bekend of er ook gewonden vielen.