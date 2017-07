Drugverslaafde dief legt klacht neer voor geweld na betrapping tijdens inbraak

Sint-Truiden - Een op heterdaad betrapte inbreker heeft bij de politie klacht neergelegd voor slagen en verwondingen. Nadat hij betrapt werd in het privégedeelte van de frituuruitbater in Sint-Truiden ging de twintiger zeer agressief te keer. Een klusjesman die in de naast de frituur werken uitvoerde hoorde het kabaal en snelde de frituuruitbater te hulp. Beide mannen konden met moeite de inbreker overmeesterden en hem in bedwang tot de politie arriveerde. Die namen hem mee voor verhoor. Op het politiebureau deed de dief, die geen onbekende voor de politie is, klacht voor slagen en verwondingen. Lees maandag het hele verslag in HBVL