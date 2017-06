Buurtprotest om volle stinkende afvalcontainer

Sint-Truiden - Buurtbewoners van de Krokusstraat ergeren zich aan de overvolle container die er nu al meer dan een maand op straat staat. Over het waarom de container door het verhuurbedrijf niet wordt opgehaald zijn de meningen verdeeld gaande van onwil tot wanbetaling klinkt het.

Maandag werd door de diensten van Infrax ook al de invoer van elektrische stroom afgesloten omdat er een illegale aftakking werd vastgesteld. “Wij hebben de politie al verwittigd maar verder dan verwittigen kwam het niet. Er is wel telkens een pv-opgesteld maar de bewoner lapt er zijn laars aan,” zegt een buurtbewoonster die niet met haar naam in de krant wil uit schrik voor represailles. Milieuschepen Vautmans is maandagmorgen over de situatie op de hoogte gebracht en stuurt dinsdagmorgen een van haar diensten ter plaatse die voor een oplossing moeten zorgen.

