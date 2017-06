Kunstwerk of politiek statement - SINT-TRUIDEN …… Een hak gezet

Sint-Truiden - Met het kunstwerk ‘een hak gezet’ onderzoekt het kunstenaarsduo Ruud & Gido Obrevo het spanningsveld tussen politieke belofte en realiteit. Dat zij daarvoor Sint-Truiden uitgekozen hebben als kunstminnende locatie mag geen verwondering heten.

Waar de vele werken in de stad de illustere belofte inhielden van een vlotte bereikbaarheid, resulteert dit in Sint-Truiden in het diametraal tegenovergestelde: een ondoorzichtig kluwen van wegenwerken en ongemak voor de inwoner. Het is die interessante tegenstelling die kunstenaars erg aan trekt. De dameshakken verwijzen naar de gevleugelde woorden van de burgemeester Heeren die bij aanvang van werken op de Grote Markt de stad ‘hakproof’ wilde maken.

Ruud & Gido Obrevo kozen daarom bewust voor 245 paar of 490 schoenen, verwijzend naar de symbolische betekenis: 490 = 7x70. Wat dan weer een verwijzing is naar de stijgende stadsschuld waarvan wordt gehoopt dat ze tegen het einde van 2018 door de belastingbetaler zal vergeven worden. De rode kleur staat dan weer voor het stijgende ongenoegen van de bewoners en wij vermoeden ook van de in 2012, na 18 jaar, naar de oppositiebanken verwezen rode partij.