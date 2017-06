Stad investeert in nieuwe glasophalingswagen die rijdt op aardgas

Sint-Truiden - Sint-Truiden zet volgende stap in groen mobiliteitsbeleid. Hiermee gaat de stad verder op de ingeslagen weg om haar autovloot volledig te vergroenen en zo de klimaatdoelstellingen van het Burgemeestersconvenant extra kracht bij te zetten. De milieuvriendelijke vrachtwagen zal voornamelijk ingezet worden voor de glasophaling bij de Truienaren, een service waar het stadsbestuur als één van de weinige gemeenten nog in Limburg op blijft inzetten.

De nieuwe ophaalwagen is een volgende stap na de vervanging van het oude voertuigenpark door elektrische auto's. Weldra rijdt er een glasophalingswagen door de stad, die volledig door aardgas (CNG) wordt aangedreven. "Het nieuwe CNG-stadsvoertuig is naast milieu- ook gebruiksvriendelijk. Zo is hij onder meer inzetbaar voor de afvoer van het slib van de veegmachines en als laadwagen voor containers op evenementen", vertelt schepen van Facility Bert Stippelmans. De voornaamste functie van de nieuwe CNG-wagen blijft natuurlijk de verzameling van glasafval bij de Truienaren. De laatste vier jjaar werd gemiddeld 72 2.000 kg glas per jaar ingezameld Dat is een service voor de inwoners die het stadsbestuur wil blijven aanbieden . Dat moet duidelijk zijn, nu we zowat 350.000 euro investeren in een nieuwe multifunctionele glaswagen en bijhorende containers", zegt schepen van Milieu Hilde Vautmans.