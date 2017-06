Philip Bronckaerts nieuwe voorzitter de Middenstandsorganisatie Trud'Or

Sint-Truiden - De vzw Trud’Or die zich al 10 jaar inzet voor de ondersteuningen en promotie van de Truinese handelstad heeft een nieuwe voorzitter. Na de statutaire vergadering gaf Jos Pierard, die ruim 30 jaar op de stoel zat, de fakkel over aan zijn opvolger. Deze wisseling van voorzitterschap kwam er nadat Pierard, had aangegeven dat het tijd was voor een nieuwe frisse wind.

In 2007 werd middenstandsorganisatie vzw Trud’Or opgericht met Jos Pierard als voorzitter. Hij was bovendien op dat moment al 20 jaar succesvol voorzitter van de Verenigde Handelaars van Sint-Truiden (VHST) die later opging in Trud’Or. Samen met hem stelde ook Suzy Clessens en Theo Schoofs, beide bestuursleden van het eerste uur, hun mandaat ter beschikking. De Raad van Bestuur van de vzw Trud’Or die statutair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Verenigde Handelaars, Unizo, de Verenigde Horeca, Beroepsvereniging van Marktkramers en het Stadsbestuur duidde meteen ook en aantal nieuwe bestuursleden aan. Nico Noppen wordt de nieuwe ondervoorzitter en Frank Deltour blijft zijn mandaat als secretaris behouden.

Philip Bronckaerts, de nieuwe voorzitter, wilt Sint-Truiden nog beter promoten naar de buitenwereld toe, zeker nu met het vernieuwde stadscentrum. “Met de vzw Trud’Or willen we een nog grotere dialoog aangaan met de handelaars. Daarom starten we vanaf september met werkgroepen voor de verschillende aspecten en evenementen. Deze werkgroepen bestaan uit Truiense handelaars van diverse sectoren” aldus Philip, kersvers voorzitter.