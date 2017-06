Old-youngtimers verzamelen opnieuw voor Tourrit 2017

Alken - Zondag 18 juni worden in Alken voor de vijfde maal de motoren gestart voor de jaarlijkse oldtimer rit door Haspengouw. Wegens wegenwerken heeft men de vertrouwde stek op het Laagdorp in Alken moeten verlaten. De rit zal starten aan het Sint Jorisheem in Alken (Sint-Joris), Hendriksveldstraat z/n.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft onze parcoursleider Jos Laureyn weer een prachtig traject uitgestippeld. Na de controle van de documenten wordt u zoals steeds een gratis ontbijt aangeboden. Om 10u starten we in 2 verschillende klassen namelijk de toerklasse (gemakkelijke bolleke-pijl zonder valstrikken) of de sportklasse (verschillende soorten bolleke-pijl, visgraat en wat kaart). Na circa 70km komen we terug aan in Alken waar het middagmaal wacht (lekkere pasta — vooraf in te schrijven) of een frisse pint op het terras. Voor de namiddagrit kiezen we voor een wat korter parcours in dezelfde klassen. Na wat genieten, rijden we terug richting brouwersgemeente Alken waar iedere deelnemer wordt getrakteerd op een frisse Cristal in het Sint Jorisheem en de nodige animatie zal verzorgd worden. Organisatie Oldtimersclub de Ton. Contact : Stulens Victor tel: +32 499 237726