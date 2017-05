Stacaravan volledig verwoest door brand

Sint-Truiden - Een hevige brand heeft woensdagavond om 22.30u op de industriezone Schurhovenveld in Sint-Truiden een grote stacaravan volledig in de as gelegd. Het waren veiligheidsagenten van Securitas die in de omgeving de bedrijfscontrole uitvoerde die de brand opmerkte en de brandweer van Sint-Truiden verwittigde.

De caravan zou nog bewoond zijn maar er geen enkel elektrische aansluiting waardoor een kortsluiting uitgesloten was. Ook de bewoner was er niet. Heel even werd gevreesd dat hij zich nog in de caravan zou bevinden. Dit bleek niet het geval. Het vuur was snel onder controle maar van de caravan bleef niets over. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.

