Europees kampioene Nina Derwael bekroond tot Truiense Sportambassadeur

Sint-Truiden - Op zondag 30 april werd kersvers Europees kampioen Gymnastiek Nina Derwael uitgeroepen tot Sportmeter van alle Sportclubs. Tijdens een officiële ontvangst op het stadhuis op de Grote Markt werd de onderscheiding aan het toptalent verleent door het stadsbestuur en de sportraad van Sint-Truiden.

Nina Derwael schreef op zaterdag 22 april geschiedenis in de Roemeense stad Cluj. Daar legde de Truiense een foutloos parcours af op de balk met ongelijke leggers. Hiermee behaalde ze de eerste Belgische gouden medaille ooit op een Europees gymnastiekkampioenschap.

Sint-Truiden ging uit haar dak en het hele land volgde mee. Al meteen werden de nodige voorbereidingen getroffen om de kersverse kampioene op gepaste wijze te vieren. Dat gebeurde zondag 30 april in en rond het oud stadhuis op de Grote Markt. Nina Derwael kreeg er de titel van Sportambassadeur van de stad Sint-Truiden.

Een gigantische spandoek blijft de komende weken op de Grote Markt staan, om haar sublieme prestatie in de kijker te zetten.

“Nina Derwael is uitgegroeid tot een toptalent. We zijn heel fier dat haar carrière, die nu in de lift zit, ooit begon tijdens de sportkampjes in onze stad. We boden onze Sportvrouw van het Jaar daarom het meterschap aan van onze sportclubs. Zij wordt zo de vrouwelijke collega van Simon Mignolet, die sinds 2013 het peterschap voor zijn rekening neemt. Binnenkort krijgen beide ambassadeurs ook hun eigen ‘wall of fame’ in onze sporthallen”, zegt schepen van Sport Carl Nijssens.