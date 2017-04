Brand verwoest opslagplaats in Melveren

Sint-Truiden - Een zware brand heeft zaterdag om 18 uur een opslagplaats voor elektrische toestellen en onderhoudsgereedschap op de Bornedries in Melveren- Sint-Truiden volledig verwoest. Vermoedelijk was een oververhitte batterijoplader of een kortsluiting in een elektrische zitmaaier de oorzaak.

Kim Robijns, de bewoner en eigenaar van de woning had korte tijd daarvoor de zitmaaier na een maaibeurt op het lichtnet aangesloten voor een oplaadbeurt. De opslagplaats was een onderdeel van de carport. Toen de brandweer aankwam stond de opslagplaats in lichterlaaie. Door de hitte zijn alle materialen en gebruikstoestellen vernield.