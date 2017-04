Feestelijke onthulling kunstwerk De Fakkel aan Sportimonium

Sint-Truiden - In het Sportimonium in Hofstade (Zemst), wordt zondag 23 april het monumentale kunstwerk De Fakkel onthuld. Het beeld is van de hand van de Truiense kunstenaar Hugo Duchateau. Het Sportimonium, is internationaal erkend als Olympic Museum.

Het nieuwe kunstwerk ‘De Fakkel’ pronkt aan de ingang van het museum, als een meerduidig symbool voor wat sport is en betekent.

De twee tijdelijke installaties van Duchateau, die hij eerder al creëerde naar aanleiding van de bouw van het nieuwe Sportimonium zijn nog te bewonderen in de grote Preservation Hall Victor Boin. Duchateau gebruikte enkel verouderde sporttoestellen en sportattributen voor deze creaties.