Sint-Truiden - Zondagmorgen om 3 uur is een 21-jarige bestuurder met zijn wagen gecrasht op een woning in Sint-Truiden. In de wagen zaten nog 4 vrienden die allen na een nachtje stappen naar huis keerden. Bij het naar huis brengen van een van de inzittenden ging het, vermoedelijk door te hoge snelheid, fout, en verloor de bestuurder de controle over het stuur. Hij crashte op de hoek van een huisgevel. Alle vijf werden de slachtoffers gewond naar het ziekenhuis overgebracht.