Natuurgebied wordt met 25 hectare uitgebreid in de Vallei van de Herk

Borgloon / Sint-Truiden / Heers - Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft in Zuid-Limburg 25 hectare extra natuurreservaat erkent. Natuurreservaten zijn op ecologisch vlak de meest waardevolle plekken in Vlaanderen. “Vandaar de extra bescherming en middelen voor een kwaliteitsvol en duurzaam beheer en voor de realisatie ervan,” zegt Schauvliege.

Deze 25 hectare uitbreiding betreft het Natuurreservaat de ‘Vallei van de Herk’, en is een verzameling van natuurgebieden beheerd door Natuurpunt aan de oevers de rivier de Herk en de zijrivieren Rullingenbeek, Herkebeek en Bijloop en strekt zich uit op het grondgebied van Borgloon, Heers en Sint-Truiden Natuurpunt had al een erkenning voor ongeveer 45 ha en daar komt nu 25 ha bij. Natuurpunt is al meer dan 15 jaar actief met tal van vrijwilligers voor het behoud van de natuurgebieden. “Daar zitten stukken oude spoorwegbermen in, hoogstamboomgaarden en van beekvalleien die alle uitmonden in kleine beekjes. Door het goed beheer worden weer water- en moeraszonevegetatie ontwikkeld. Op de natte valleigronden kunnen zich halfnatuurlijke vochtige graslanden en micro-organisme ontwikkelen die op hun buurt de fauna en flora bevorderen,” aldus Luk Robijns, voorzitter van Natuurpunt.

Naast de erkenning worden er nu ook subsidies vrijgemaakt waardoor er extra ploegen kunnen ingezet worden bij het onderhoud en bewerken van de natuurgebieden. De erkenningen zijn geldig voor een periode van 27 jaar en genereren een jaarlijkse geïndexeerde subsidiëring voor het beheer van het reservaat. “Natuurreservaten vormen als het ware de ruggengraat van ons natuurpatrimonium. Daarom maakte ik een prioriteit van de systematische uitbreiding van hun oppervlakte”, zegt minister Joke Schauvliege.