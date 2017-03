Inventaris kerk van Gelinden helemaal klaar

Sint-Truiden - De kerkfabriek van Gelinden heeft samen met Erfgoed Haspengouw werk gemaakt van het op punt stellen van de inventaris van het cultureel erfgoed van de kerk van Gelinden.

Een inventaris, een goed gedocumenteerd overzicht van het religieus cultureel erfgoed, is belangrijk en cruciaal voor een goed beheer van het kerkbezit. Bovendien is zo’n inventaris sinds 2004 wettelijk verplicht. Een van de taken van Erfgoed Haspengouw is om kerkfabrieken te helpen bij het opstellen ervan. Projectmedewerker Katrien Houbey was de voorbije maanden actief in Gelinden. Daarbij kreeg ze de hulp van Jos Vandenrijt van de kerkfabriek en Mark Dusar, vrijwilliger bij Erfgoed Haspengouw. “De inventaris is ondertussen volledig afgewerkt en ingegeven in het digitale Erfgoedregister van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE). De kerkfabriek krijgt zowel de digitale als de papieren versie van de inventaris overhandigd door Erfgoed Haspengouw. Het is nu weer aan hen om dit erfgoed verder te bewaren en te beheren, “weet Katrien Houbey.