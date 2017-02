Truiense jonge gezinnen nemen eerlijke start met de FairTradeBabyplanner

Sint-Truiden - De FairTradeBabyplanner is een handige online tool die jonge ouders moet helpen om eerlijke en duurzame beslissingen te nemen voor hun baby. Ze vinden er allerlei leuke ideetjes en originele tips voor de opvoeding van hun zoon of dochter.

In de wereldwinkel leren zij dat een waaier van eerlijke producten perfect geschikt zijn voor fruit- en groentepapjes en dat er zelfs voor kruippakjes FairTrade-alternatieven bestaan. Allemaal kleine keuzes die het leven van de boeren in het Zuiden er een stuk aangenamer op kunnen maken.

“Als eerste stap zullen we aan ouders die hun baby komen inschrijven in ons stadskantoor, een kaartje meegeven met meer informatie over de FairTradeBabyplanner. In het Sint-Trudoziekenhuis en ook enkele handelaars springen mee op de kar. Zo willen we de FairTradeBabyplanner bij de jonge gezinnen aanbevelen”, vertelt schepen van Ontwikkelingssamenwerking en Gezin Jurgen Reniers.

Truiense handelaars en winkeliers die willen kunnen contact opnemen met de dienst Ontwikkelingssamenwerking, op 011 70 15 35 of info.ontwikkelingssamenwerking@sint-truiden.be.