Borgloon - Aan de verkeerslichten op de Sint-Truidersteenweg en de Steenweg Borgloon (N754) heeft zaterdagavond om 19 uur een bestuurder de controle over het stuur verloren en ramde een verkeerslicht van de weg. De lokale politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De andere verkeerslichten werden op oranje knipperlicht gezet om de weggebruikers te verwittigen van de problemen. Gladheid van het wegdek was niet de oorzaak want de weg was sneeuw --en ijsvrij.