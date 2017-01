Sint-Truiden - Op de Zoutleeuwsesteenweg in Sint-Truiden is donderdag om 9 uur en bestuurder met zijn wagen op een verlichtingspaal gereden. Vermoedelijk werd de man door het gladde wegdek verrast en verloor zo de controle over zijn stuur. Gelukkig voor hem bleef het bij zware stoffelijke schade.