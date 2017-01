Parkeersolden in Sint-Truiden van 50 tot 100 procent

Sint-Truiden - “Wie op koopjesjacht trekt in de hoofdstad van Haspengouw kan dit jaar meer uitgeven aan de koopjes en minder aan de parkeerautomaat,” zegt Pascal Vossius, schepen van lokale economie. Nog tot 15 januari zijn de parkeertarieven in de Trudostad in de hele (gele) betalende zone rond het centrum aan de helft van de prijs.

In deze zone betaal je dan maar 40 eurocent per uur voor de eerste twee uren. Voor het derde en het vierde uur is dat 2 euro per uur. Enkel in de parse zone, de Grote Markt, de Groenmarkt, het Minderbroedersplein en in de Stapelstraat en de Luikerstraat is de parkeerduur beperkt tot twee uur aan 1 euro per uur met een maximum van 2 uur. In de blauwe zone is parkeren gratis met verplichting van parkeerschijf. (max 2 uur). Voor bewonerskaarten zijn er andere voorwaarden.

Heb je slechts een kwartiertje nodig, om een snelle aankoop te doen? Dan kan met de ‘15 minuten’-parkeerkaart te gebruiken en hoef je helemaal niets te betalen. Die kaart is verkrijgbaar in de Parkeerwinkel, Minderbroederstraat, aan 1 euro. Helemaal gratis kan het maximum van 30 minuten op de 12 langsparkeerplaatsen van Shop & City op de Grote markt.

Lang parkeren kan gratis op de parkings aan de rand van de stad.

Jozef Croughs