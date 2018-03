Gratis ontbijt op de jarige markt

Lanaken - Op dinsdag 13 maart 2018 bestaat de markt in Lanaken 10 jaar en dat wordt met alle klanten en marktkramers gevierd. Vanaf acht uur ’s ochtends wordt iedereen op een gratis ontbijt uitgenodigd. Muziek en animatie zetten de feestmarkt de nodige luister bij en alle klanten maken een kans op mooie prijzen.

Marktmeester Henk Roberts : “Bij de start in 2008 waren er 60 vaste kramen en waren er telkens 10 plaatsen voorzien voor losse marktkramers. Het aanbod van losse marktkramers is sterk geminderd de laatste jaren. Momenteel zijn er 40 vaste kramen en zodra het weer beter wordt, schommelt het aantal losse plaatsen rond de 5. Voeding is het meest in trek bij de klanten : kip aan het spit, groente en fruit, kaas, vis en de bakker. Het aantal bezoekers is moeilijk exact te bepalen. Alles is afhankelijk van het weer. Van een paar honderd tot tweeduizend op de topdagen, vermoed ik. “