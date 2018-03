Chris Roox is de nieuwe carnavalsprins in Veldwezelt

Lanaken - Anders dan in de andere kerkdorpen van de fusiegemeente Lanaken stelt cv De Wottelzekskes uit Veldwezelt vlak na de carnavalstoet een nieuwe prins of prinses aan het publiek voor. Zaterdagavond kwam Chris Roox in OC Berenhof vanonder de "wottelzak" tevoorschijn.

In de "Wottelkoul" vond op zaterdag 10 maart de prins(es)verkiezing van cv De Wottelzekskes plaats. Het afscheid van prinses Brigitte I was erg emotioneel. Je zou voor minder. Op één en dezelfde dag beleef je het hoogtepunt van je heerschappij (de carnavalstoet) en enkele uren later moet je je macht alweer afstaan aan de nieuwe heerser. De bittere pil werd voor Brigitte Humblet echter verzacht doordat haar opvolger niemand minder dan haar eigen schoonzoon is. Prins Chris I i(Roox) is een rasechte Veldwezeltenaar. Hij is de partner van Stephanie Pernet en vader van Senne I, de pas afgetreden jeugdprins (2017).