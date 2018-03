De Mattheuspassie van Bach voor het eerst in Lanaken

Lanaken - Op vrijdag 23 maart organiseren Kasteel Pietersheim, het Kamerorkest Alveare en het Philips Harmonische Koor een uitvoering van Bachs’ meest bekende oratorium in de Sint-Servaaskerk. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Make a Wish Belgium-Vlaanderen.

Kasteel Pietersheim organiseert dit jaar voor het eerst in Lanaken de Mattheuspassie van Johan Sebastian Bach. Kamerorkest Alveare en het Philips’ Philharmonisch Koor weten de lijdensweg van Christus te vertalen naar een ongekend muzikaal drama. Bachs' passie wordt na Lanaken nog twee keer uitgevoerd, respectievelijk in Best (NL) en Veghel (NL). Béni Csillag leidt de uitvoering in goede banen. Met dit evenement wilt Kasteel Pietersheim een culturele bijdrage leveren aan de regio.

Voorafgaand aan het concert kunnen geïnteresseerde melomanen in Kasteel Pietersheim voor een diner aan tafel aanschuiven. De uitvoering van het oratorium start daarna om 19 uur in de Sint Servaaskerk. Kasteel Pietersheim wil ook graag een bijdrage leveren aan een mooi initiatief. Daarom gaat een deel van de opbrengst naar de stichting Make a Wish Belgium – Vlaanderen. Make a Wish vervult de hartenwens van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte om hoop, sterkte en vreugde te brengen. Sinds de oprichting in 1990 hebben zij al meer dan 2600 wensen vervuld.

Meer informatie over de Mattheuspassie vind je op www.pietersheim.com of via chidi.graus@sforza.nu