Naar vier toeristische infopunten

Lanaken - De dienst Toerisme opent opnieuw een infobalie in het centrum van de gemeente. Vanaf 1 mei kunnen bezoekers op weekdagen en tijdens de weekends in het gemeentehuis terecht voor toeristische info. Daarnaast blijven in Oud-Rekem ook de Museumkerk en het huidige toeristisch kantoor open. Bovendien kan de bezoeker ook nog in het infokantoor van de Waterburcht terecht. Deze uitbreiding van de dienstverlening voor toeristen is mogelijk dankzij de pool vrijwilligers en een goede organisatie qua uurregeling.

Schepen van Toerisme Mark Curvers (Open Vld): “Vanaf mei kunnen we de toeristen nu op 4 verschillende plaatsen in onze gemeente van info voorzien. Dat is mogelijk dankzij de inzet van ons eigen personeel en heel wat vrijwilligers. Het vroegere VVV kantoor op de Koning Albertlaan lag excentrisch. De vraag naar een VVV kantoor in het centrum – zoals vroeger op Jan Rosierlaan – bleef (ook vanuit de hoek van de oppositie nvdr.) zeer regelmatig terugkomen.”

De klemtoon in het toeristisch beleid blijft liggen op ‘Fiets- en Wandelparadijs’ Lanaken. Blikvanger moet de vierde editie van de Limburg Fietsvierdaagse worden. Onze fietshappening zal volgens een nieuw concept verlopen. Het blijven 4 dagen maar logistiek-organisatorisch zal de klemtoon meer op ‘beleving’ voor de deelnemers liggen. Een belangrijke wijziging is o.a. het feit dat we dit jaar met bepijlde routes gaan werken en iets minder gebruik gaan maken van het fietsroutenetwerk. Na 3 edities exclusief op het fietsroutenetwerk moeten we uitwijken naar andere wegen en fietspaden. Ook zal er meer gewerkt worden richting bedrijven om met hun personeel deel te nemen in de vorm van een incentive of personeelssportdag

Toerisme Lanaken zal dit jaar opnieuw promotie voeren op de Duitse markt nu blijkt dat 4 Duitse touroperators Lanaken als bestemming in hun meerdaagse programma’s hebben opgenomen. “We hopen dat we hierdoor in 2018 meer verblijfstoeristen uit Duitsland weten aan te trekken en dat die lijn in 2019 wordt doorgetrokken. In ieder geval komen er nu al reeds heel wat extra Duitse dagjestoeristen naar onze gemeente om hier te wandelen sinds wij – als eerste gemeente in België – vorig jaar 2 wandelroutes op ons grondgebied hebben met het kwaliteitslabel ‘Premiumroute’ van het gerenommeerde Deutsches Wanderinstitut”, aldus nog Mark Curvers. “Uit cijfers van RLKM blijkt dat het aantal bezoekers in het nationaal park in Lanaken is toegenomen sinds we de 2 premiumwandelingen hebben. Na een gerichte advertentiecampagne in ‘Die Aachener Zeitung’ merken we dat het aantal bezoekers uit die regio toeneemt aan de infobalie in Rekem en in de Waterburcht. De boekingen via de Duitse touroperators zullen pas nu in 2018 duidelijk worden.”