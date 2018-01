Minister Ben Weyts opent heraangelegde Bilzerbaan

Lanaken - In het najaar van 2016 startte de gemeente Lanaken in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe fietspaden langs de Bilzerbaan. De werken werden eind december na ongeveer 14 maanden afgerond. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kwam de vernieuwde weg officieel openen.

De Bilzerbaan (N2) vanaf de gemeentegrens met Bilzen (Tombestraat) tot aan het kruispunt met Molenpoel is opnieuw aangelegd. De weg kreeg over de volledige lengte een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek en veilige fietspaden. In het landbouwgebied tussen Mopertingen en Veldwezelt zijn de fietspaden van de rijbaan gescheiden door een groenstrook. In de bebouwde kom, vanaf het kruispunt met de Omloopstraat, grenzen de fietspaden aan de rijweg. Ook de Molenpoel kreeg binnen dit project een gescheiden riolering en een nieuw wegdek.

‘De Bilzerbaan heeft een metamorfose ondergaan’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Deze gerichte investering is een reuzensprong voorwaarts voor de verkeersveiligheid, voor het comfort van alle weggebruikers en voor de leefbaarheid van de omwonenden. De Vlaamse overheid, het gemeentebestuur van Lanaken en Infrax investeerden samen ruim twee miljoen euro in deze herinrichting.’