Wegenwerken in Smeermaas gaan maandag van start

Lanaken - Op maandag 22 januari starten de werken in het centrum van Smeermaas. Het kruispunt van de Maaseikersteenweg, de Maastrichterweg en de Brugstraat wordt opnieuw ingericht, ondergronds komt een modern, gescheiden rioleringsstelsel en de schoolomgeving rond de lagere school Aan de Basis zal worden aangepast om een hogere veiligheid voor de schoolgaande kinderen te garanderen. Het is een gezamenlijk project van de gemeente Lanaken, het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax.

De werken zijn opgedeeld in drie grote fases om de impact op het verkeer en de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Het kruispunt en de Maaseikersteenweg tot aan de grens met Nederland worden als eerste aangepakt. Vervolgens gaan we verder op de Maaseikersteenweg ten noorden van het kruispunt tot aan de Louis Pasteurstaat. De Maastrichterweg vanaf het kruispunt tot aan de Grensstraat is in de derde en laatste fase aan de beurt. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen. Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken in maart 2019 klaar moeten zijn.

Voorbereidende nutswerken starten maandag

Op maandag 22 januari gaan de nutmaatschappijen aan de slag in de eerste fase, op en rond het kruispunt Maaseikersteenweg-Maastrichterweg. De vier hoeken van het kruispunt worden daarbij een voor een aangepakt. Om veilig te kunnen werken is het nodig om telkens het voetpad, fietspad en één rijstrook in te nemen. Daarom worden maandag op het kruispunt tijdelijke werfverkeerslichten geïnstalleerd, die de huidige verkeerslichten vervangen. Het verkeer kan zo steeds in alle richtingen gebruik blijven maken van het kruispunt, maar moet wel rekening houden met vertragingen door deze aangepaste werfsituatie.

Autoverkeer kan tijdens deze werken tijdelijk niet meer vanuit de Oude Heirbaan richting de Brugstraat rijden. Zij moeten de Oude Heirbaan verlaten via het Bauduinplein. Voor fietsers voorzien we een korte omleiding rond het kruispunt, zodat zij niet door de werfzone moeten fietsen.

De nutswerken op dit kruispunt duren ongeveer 6 weken en zijn naar verwachting begin maart klaar. Aansluitend kunnen dan de riolerings- en wegeniswerken starten. Vanaf de riolerings- en wegeniswerken zal er een omleiding van kracht zijn. Meer informatie over het project lees je op www.lanaken.be/werkensmeermaas.