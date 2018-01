Lanaken - Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Bert Paulissen de lijst van CD&V trekken. Dat maakte de grootste oppositiepartij in Lanaken vandaag bekend tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Paulissen (54) woont in Briegden. In september 2017 volgde hij Alex Vangronsveld op als gemeenteraadslid voor CD&V. Eerder zetelde hij als OCMW-raadslid. De nieuwe lijsttrekker is als coördinerend directeur werkzaam in de Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Maasmechelen-Zuid (KBM-Z).