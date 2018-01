Eerste rapport voor nieuw verkeerscirculatieplan

De herinrichting van de Onderwijsstraat tot fietsstraat is een stap in de goede richting, maar is nog voor verbetering vatbaar. Dat vergt echter tijd. Foto: Guido Kerckhoven

Lanaken - Twee maanden na de invoering ervan is het nieuwe verkeerscirculatieplan (VCP) in het centrum van Lanaken aan een eerste grondige evaluatie toe. Daarom organiseert het gemeentebestuur vanaf 25 januari een online-enquête en verzamelt de beleidsploeg belanghebbenden rond de overlegtafel. Uiterlijk in maart hakt het schepencollege knopen door over eventuele aanpassingen aan het nieuwe verkeersafwikkelingsplan.

Het nieuwe VCP heeft als doel de leefbaarheid en de veiligheid van de zwakke weggebruikers in het centrum van Lanaken te verhogen. Maar de realiteit leert dat de gewijzigde verkeersafwikkeling ondanks enkele aanpassingen nog niet alle knelpunten heeft doen verdwijnen. “We willen van de betrokken partijen vernemen wat nog beter kan”, licht schepen Christel Gorissen (SP.a-Groen) van Mobiliteit en Verkeer het voornemen van het gemeentebestuur toe. “Omwonenden kunnen zetelen in een “burgerkabinet” en aan handelaars wordt gevraagd deel te nemen aan een “middenstandskabinet”. In een derde adviesraad kunnen vertegenwoordigers van alle officiële instanties hun ei kwijt. Door selectie proberen we een zo evenwichtige samenstelling van deze adviesraden te verkrijgen. Vanaf 25 januari kunnen alle inwoners bovendien via de enquête het VCP evalueren en adviezen verstrekken. “

Route to school

We gaan na de kerstvakantie ook een evaluatiegesprek voeren met de schooldirecties”, vervolgt Gorissen. “Via de app “route to school” melden ouders, scholieren en leerkrachten verkeersproblemen in de schoolomgeving. De UHasselt verwerkt deze gegevens in aanbevelingen.” Maar waarom tot maart wachten om maatregelen te nemen terwijl de schoolpoorten op maandag 8 januari weer openzwaaien? Burgemeester Marino Keulen (Open Vld): “Ook voor de aanpassingen was de verkeerssituatie in de Onderwijsstraat chaotisch. Je moet incalculeren dat de verkeersstromen van maar liefst 4 scholen ongeveer tegelijkertijd op gang komen. De herinrichting van deze straat is voor verbetering vatbaar ook al kregen we positieve reacties van politie en bewoners. Maar voor de definitieve inrichting is een bouwaanvraag nodig en dat vergt tijd. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV)heeft alvast bevestigd dat er verkeerslichten komen op het kruispunt Jan-Rosierlaan-Europalaan.”

Proces

“Ook voor de handelaars zijn tussentijds aanpassingen doorgevoerd”, vervolgt Keulen. “De blauwe zone op het Molenweideplein is uitgebreid en de borden voor een uitgeleidingsplan worden medio januari geplaatst. We willen ook nog extra wegwijzers plaatsen om de circulatie binnen het centrum te vergemakkelijken. Het implementeren van het VCP was een eerste stap in een proces. De evaluatie na een proefperiode van twee maanden is een volgende stap. We gaan hierbij niet over één nacht ijs.” De handelaars van het centrum hebben op vrijdag 5 november alvast de koppen bij elkaar gestoken om hun grieven over het nieuwe VCP op een rijtje te zetten en dringen aan op onmiddellijk overleg. Lees hierover meer in de krant van maandag 8 januari 2018.