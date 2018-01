Joeri I aan de macht bij de Gelliker Galliaren

Lanaken - Joeri Noben zal op 24 februari de eerste karamellenloze Lichtstoet in Gellik afsluiten. De zorgkundige werd op vrijdag 5 januari door de Gelliker Galliaren tot prins Joeri I verkozen.

Op vrijdag 5 januari 2018 vond in de vernieuwde zaal Esperanza te Gellik de 39ste prinsverkiezing van de Gelliker Galliaren plaats. Op het moment van de bekendmaking was de spanning te snijden. Onder de koepel kwam uiteindelijk Joeri I (Noben) vandaan. Joeri is getrouwd met Kristof Schuermans, beter bekend als Juulke. Hij is pluspapa van Chelsea, Noah en Finn. De kersverse prins werkt als zorgkundige en is daarnaast medewerker van uitvaartcentrum Barthels. Bovendien leidt Joeri CV De Unneköpkes. Kristof bracht samen met Saskia het prinsenliedje van zijn echtgenoot op de planken. Met hofdame Annick aan zijn zij zal Joeri I op 24 februari de karamellenloze lichtstoet in Gellik afsluiten.