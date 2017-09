300 schapen redden vlinders langs het Albertkanaal

Lanaken - In het kader van het LIFE+ project Pays Mosan worden er kleinschalige maaiwerkzaamheden uitgevoerd op de bermen van het Albertkanaal en graast er sinds 1 september een schaapskudde. Het Agentschap voor Natuur en Bos en nv De Vlaamse Waterweg voeren momenteel natuurherstel- en beheerwerken uit op de taluds van het Albertkanaal tussen Zutendaal en Kanne.

Deze werken zorgen voor een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van geschikt leefgebied voor 4 zeldzame dagvlinders: dwergblauwtje, klaverblauwtje, bruin dikkopje en boswitje. Hier vind je nog de belangrijkste populaties voor Vlaanderen terug. Ze worden ook “klavertje 4” genoemd omdat ze voor hun voortbestaan vooral afhankelijk zijn van klaverplanten op droge graslanden.

Helaas zijn droge graslanden de meest bedreigde biotopen van Europa. Eeuwenlang werden de gebieden begraasd door kuddes schapen en geiten.Vanaf begin twintigste eeuw nam dit gebruik fel af, waardoor graslanden en heidegebieden stilaan uit het landschap verdwenen en de biodiversiteit afnam. Om deze te herstellen en de kanaalbermen open te houden keren we terug naar deze eeuwenoude traditie.

Sinds 24 augustus worden er kleinschalige maaiwerken uitgevoerd. Dit om de belangrijkste voortplantingsplaats van het dwergblauwtje aan de brug van Vroenhoven te herstellen. Op de Rozenweide te Eigenbilzen en Gellik graast er sinds 1 september een kudde van 300 schapen. Deze kudde bestaat uit een mengeling van rassen: Ardense voskoppen, Houtlanders en Mergellanders en kruisingen. Een herder houdt met zijn bordercollies een oogje in het zeil. Door overdag te grazen en ’s nachts hun keutels achter te laten in de nachtweides bovenaan het kanaal zorgen de schapen voor een verarming van de bodem. Zo worden de bermen bloemrijker ten voordele van alle insecten. De houtige opslag, ontstaan na de beheerwerken van deze lente en zomer, zal door de schapen worden opgegeten. In oktober komt er een tweede kudde van 300 schapen bij. Dan kan er tegelijkertijd in noordelijke en zuidelijke richting begraasd worden. Het volledige terrein tussen Bilzen en Gellik wordt voor 21 december begraasd. Verplaatsbare rasters (flexinetten) zullen worden ingezet om de begrazing te sturen. Ook zullen de schapen de houtige opslag aanpakken die terug uitgeschoten is na de maaiwerken van deze lente en zomer.

Wie zelf een kijkje wil gaan nemen bij de schaapskudde is welkom aan de Rozenweide tussen 9 en 17 uur. Je kan ook de maaiwerken voor de vlinders gaan bekijken tussen 10.00 en 15.00 uur ten noorden van de brug van Vroenhoven. De werken komen tot stand dankzij het LIFE+ project Pays Mosan waarbij 7 partners uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland de handen in elkaar geslagen hebben. Met financiële steun van Europa wordt een mozaïek van bedreigde graslanden en streekeigen soorten hersteld binnen het stroomgebied van de Maas en haar zijrivieren (tussen Andenne en Maastricht).