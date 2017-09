Oktoberfest is het walhalla van de bierliefhebber

Lanaken - Gelijktijdig met de start van het wereldvermaarde jaarlijkse bierfestival ‘Oktoberfest’ in München was Smeermaas afgelopen zaterdag even het walhalla van de bierliefhebber. Het carnavaleske karakter van het bierfestival ligt ten grondslag aan het toenemende succes ervan. OC Smeermaas werd zaterdag tot een authentieke Beierse feestzaal omgetoverd met gasten in lederhosen en dirndljurken.

Grote potten bier en Duitse worsten gingen vlotjes over de tapkast. Live muziek van “Die Powerhosen” en de Powerbaum” zetten de tent op zijn kop. Dit jaar was er voor het eerst een gin-tonic bar. Jos Tollenaers : “Vorig jaar telde Ronde Tafel 111 400 bierliefhebbers. Op deze vierde editie overschreden we de kaap van de 450. Met de opbrengst van ons Oktoberfest steunen wij een reeks lokale goede doelen. Vorig jaar schonken wij 8000 euro aan diverse goede doelen en verenigingen. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Sowieso zullen Autisme Limburg en KVG een deel van de opbrengst krijgen, andere goeden doelen zijn nog te bepalen. “