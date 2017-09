Rock Rekem bestaat 15 jaar

Lanaken - Op donderdag 14.september viert Rock Rekem haar 15e editie. Rock Rekem is een muziekfestival voor patiënten en bewoners van OPZC Rekem.

Het werd destijds opgestart als jaarlijkse activiteit binnen vrije tijd met als doel een festival te hebben, waarbij externe bekende en minder bekende groepen of artiesten optreden voor de patiënten en bewoners binnen het zorgcentrum. Naast de muziek is er ook zoals op elk festival iets om te eten. Dit jaar zorgt een frietbus voor de nodige snacks. De optredens gebeuren in de buurt van het Trefcentrum, het cafetaria op het domein.

‘Dit jaar beschikten we over een extra budget, dankzij de gift van 1000€ van ‘Genenbos lûpt los’ in 2016. Samen de werkgroep die bestaat uit patiënten, bewoners en personeelsleden werd gekeken hoe we deze speciale editie zouden invullen. We konden gaan voor duurdere en bekendere artiesten, maar dan was het budget al snel op. We kozen ervoor om voor deze speciale editie zowel binnen als buiten een podium op te stellen met een gevarieerd programma met diverse groepen. Voordeel is dat we nog wat budget over hebben voor wat extraatjes voor volgend jaar. Er is een mainstage, een dance hall en als extra is er dit keer ook randanimatie voorzien met een optreden. De eerste optredens zijn gepland om 16.30 uur. Om 20.00 sluit de laatste groep af. Nu nog hopen op goed weer.’ zegt een enthousiaste Anka C., vrijetijdsverantwoordelijke OPZC Rekem.