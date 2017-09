Mountainbikers crossen door kasteel Pietersheim

Lanaken - De derde editie van de Limburgse Fietsvierdaagse in Lanaken kreeg met pokkeweer af te rekenen. “Daardoor slonk het aantal deelnemers van 2000 in 2016 naar 1313 dit jaar”, bevestigt afdelingshoofd Wilfried Geraerts van Toerisme Lanaken.

“Zondag was de beste dag dankzij het prima fietsweer.” Nieuw dit jaar waren de route voor wielrenners in het spoor van de Amstel Gold Race en een pittig parcours voor mountainbikers. Die konden hun hart ook ophalen aan een Urban Trail met allerlei obstakels. Zo crossten ze onder meer dwars door het kasteel Pietersheim tot grote verbazing van de hotelgasten. De Fietsvierdaagse zorgde voor een hogere bezettingsgraad in de hotels in buurt van het meerdaagse fietsevenement. Of er volgend jaar een vierde editie komt? Daarover beslist de vzw Toerisme.