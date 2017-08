Zieke kastanjebomen worden niet gerooid

Lanaken - De door de kastanjemimeermot aangetaste paardekastanjebomen langs de Kanaaldijk in Smeermaas worden op korte termijn niet gerooid. Dat laat burgemeester Marino Keulen (Open Vld) na een bezoek ter plaatse weten. Hij ontkracht de bewering van Vlaams Belang Lanaken dat de algemeen verspreide ziekte de planten in de tuintjes van de omwonenden aantast en doet afsterven.

Oppositieraadslid Leo Joosten (Vlaams Belang) klaagt naar eigen zeggen de situatie al jaren vruchteloos aan : “In kasteeldomein Pietersheim werden aangetaste paardekastanjebomen wel verwijderd.” “Totaal uit de lucht gegrepen”, reageert de burgemeester geërgerd. “Er is daar geen enkele paardekastanjeboom gekapt. Oorzaak van de ziekte is de aanwezigheid van larven van de mimeermot, die gangen graven in de bladeren waardoor ze vroegtijdig verdorren en afvallen. In volle zomer is het alsof de bomen zich in een herfsttooi hebben gehuld.”

Feromoonvallen

“Er bestaat geen afdoende remedie tegen de in Europa algemeen verspreide ziekte”, aldus de burgervader. “Zelfs feromoonvallen halen geen zier uit. Voor het overige zijn de bomen niet aangetast. De kerngezonde esdoorns naast de zieke kastanjebomen in het plantsoen op de Kanaaldijk zijn er het mooiste bewijs van dat de omwonenden niet hoeven te vrezen voor de aanplantingen in hun tuintjes.” Buurtbewoner André Willems deelt die mening : “Al vind ik de bomen te hoog waardoor er te weinig zonlicht in onze huizen doordringt.” “Jaren geleden is het gebied door de technische dienst van verwilderd bos naar een parkzone omgevormd, die wekelijks door de groendienst wordt onderhouden”, besluit Keulen. “Op termijn kunnen we de aangetaste bomen wel vervangen in het kader van het gemeentelijke bomenplan.”