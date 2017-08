Hetze over verwaarlozing Krieckaert laait weer op

Lanaken - Op sociale media is de hetze rond de verloedering van het recreatiedomein Krieckaert in Gellik het afgelopen weekend opnieuw opgelaaid. Onafhankelijk oppositieraadslid Rudi Nivelle stuurde (tijdelijk nvdr.) een aantal foto’s de wereld in die de totale verwaarlozing van het domein aantonen. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) is het voortdurend sneren van de oppositie grondig beu en weerlegt de aantijgingen. Ondertussen bevinden besprekingen over de verkoop van het domein met drie “ernstige kandidaat kopers” zich in het eindfase.

“Als tijdelijke uitbaters van het domein nemen we onze verantwoordelijkheid wel degelijk op”, klinkt Marino Keulen verontwaardigd. “We onderhouden het domein beter dan de vorige uitbater. Sommigen maken van hem een held en van ons de boeman. We hebben echt geen parel geërfd en scheppen beslist géén puinhoop. Bovendien hebben wij nooit om deze situatie gevraagd. We zitten echter in het schuitje en nemen als een goede huisvader onze verantwoordelijkheid op door in basisonderhoud te voorzien.” Het voormalige zwembad, de tennisvelden en de voetbalvelden zijn verboden, afgesloten gebied. Deze delen onderhouden we niet. Wat er met deze delen gebeurt, is een zaak van de toekomstige eigenaars. De voetbalvelden worden wel door schapen begraasd."

De toestand in recreatiedomein Krieckaert lokt verdeelde reacties uit. Rudi Nivelle : “De mensen in Gellik spreken schande over de puinhoop rond het zwembad, aan de poolbar en op de verwaarloosde sportvelden. Het minste dat het gemeentebestuur kan doen, is de puinhoop opruimen en de boel proper houden.” Dat vindt ook Vera Jans (CD&V): “De Krieckaert is in het collectieve geheugen van de inwoners van Gellik gebeiteld. Het is er triestig gesteld. Ik vind het vreemd dat chaletbewoners die hun tuintjes slecht onderhouden een GAS boete aangesmeerd krijgen terwijl het gemeentebestuur zelf een deel van het domein laat verkommeren en niet eens voor deftig onderhoud zorgt. Jan modaal krijgt op termijn een leegstandbelasting aangesmeerd terwijl het gemeentebestuur ervan uit gaat dat het domein “ooit” wel eens zal worden verkocht. Ons bestuur meet hier met twee maten en gewichten.”

Marino Keulen (Open Vld) : “We verwachten dat de verkoop van het domein tegen het najaar is afgerond en dat we er een faire prijs voor zullen krijgen. Alledrie de kandidaat kopers hebben ervaring met de uitbouw van vakantiedomeinen. De recreatieve functie van het domein is in de aankoopakte vereeuwigd. De inwoners van Gellik zullen zich hier dus ook in de toekomst kunnen ontspannen.Ik ben er zeker van dat de storm na de verkoop van de Krieckaert zal luwen. Jarenlang verzette de oppositie zich tegen de verkoop van kasteel Pietersheim. Nu het is verkocht, kraait er géén haan meer naar. Hetzelfde zal voor De Krieckaert gelden.”