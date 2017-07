Europalaan afgesloten tijdens doortocht BinckBanck Tour

Lanaken - Op donderdag 10 augustus staat in Lanaken een rit van de BinckBank Tour op het programma. De BinckBank Tour, voorheen Eneco Tour, is de enige meerdaagse UCI WorldTour wielerwedstrijd in Nederland en België. Dit jaar is Lanaken niet alleen de aankomstplaats maar ook de startplaats van een rit. De start zal plaatsvinden op het Kerkplein en de finish op de Europalaan.

Om op de Europalaan de opbouw, afbraak en de wedstrijd zelf mogelijk te maken zal op donderdag 10 augustus de Europalaan in beide richtingen worden afgesloten voor het verkeer van 6 uur tot 21.30 uur. Het verkeer zal in beide richtingen worden omgeleid via Maastricht. Lokaal verkeer zal een plaatselijke omleiding kunnen volgen om Lanaken-centrum te bereiken. Plannen met de omleidingen kunt u raadplegen op www.lanaken.be/binckbank. Het evenement vindt plaats tijdens de verschuiving van de Noorderbrug in Maastricht. De Noorderbrug is afgesloten van 7 tot 21 augustus. Op 10 augustus wordt dus ook het verkeer van Lanaken naar Maastricht omgeleid. Deze dag plant u dus best geen trip naar Maastricht. Alle inwoners van de gemeente Lanaken zijn op de hoogte gebracht.