36.224 euro gemeentelijke toelage voor kleuter- en basisscholen

Lanaken - Het gemeentebestuur van Lanaken heeft een toelage van 36.224 euro voor het kleuter- en lager onderwijs goedgekeurd. Kleuter- en lagere scholen ontvangen een toelage van 16 euro per leerling en kunnen deze toelage vrij besteden.

Schepen van onderwijs, Viviane Schellingen (Open Vld): “Er zijn maar weinig Vlaamse gemeenten die deze toelage voorzien. Ons bestuur geeft sinds 2005 een jaarlijkse toelage van 16 euro per leerling aan de kleuter- en lagere scholen in onze gemeente. Het is dus een toelage over de schoolgrenzen heen voor zowel het katholiek als het gemeenschapsonderwijs. Enkel de gemeentelijke basisschool in Rekem valt niet onder deze regeling. De scholen mogen zelf invullen waar ze deze toelage voor gebruiken. Dit kan gaan van culturele voorstellingen, zwemlessen en soepbedeling tot bijvoorbeeld het sinterklaasfeest. De scholen in Lanaken mogen deze toelage in de maand juni verwachten."