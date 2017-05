200 scholieren fietsen langs herdenkinsplekken eerste wereldoorlog

Lanaken - Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei fietsen bijna 200 leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar uit Lanakense scholen langs betekenisvolle plaatsen in Lanaken. De herdenking en de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog staan centraal tijdens deze fietstochten.

Op dinsdag 10 mei gaan de leerlingen van het Heilig Hartcollege op de trappers, op woensdag 11 mei de leerlingen van het T.I.Sparrendal. De fietstocht kadert in de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en werd opgezet door de diensten Erfgoed en Sport, in nauwe samenwerking met de betrokken vakleerkrachten van de school. Onder begeleiding leggen de leerlingen een tocht af van ongeveer 23 km. Onderweg stoppen ze en maken ze kennis met de plaatselijke geschiedenis en met enkele verhalen uit WOI. Acteurs en gidsen dompelen de leerlingen onder in de geschiedenis van Lanaken.

Tijdens de fietstocht krijgen de leerlingen informatie of bepaalde verhalen mee. Het zijn lokale verhalen die centraal staan tijdens de fietstocht. Zo leren de leerlingen over de impact van de oorlog op een lokale gemeenschap. Onderweg zullen de leerlingen ook nog door een champetter – weggelopen uit 1914 - tegen gehouden worden. Ook dat is oorlog, beperkt worden in je bewegingsvrijheid. Deze activiteit kadert in de reeks herdenkingsactiviteiten die gecoördineerd worden door de dienst Erfgoed van de gemeente, en gesubsidieerd worden door het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed.

Dit zijn de stopplaatsen : Kerk Lanaken (situatieschets anno 1913), graf burgemeester Edgard de Caritat (rol van de Caritat tijdens WO I), voormalige Fraterschool (represailles Duitsers oktober 1914), begraafplaats Smeermaas (verhaal Hilarion Thans), Gellik (bouw van de kerk tijdens de oorlog), Brug Briegden (aanleg Albertkanaal en link naar WO II)