Lizzy Veltjen volgt Luc Prevaes op in gemeenteraad

Lanaken - Het bestuur van N-VA Lanaken heeft de voordracht van mevrouw Lizzy Veltjen als nieuw gemeenteraadslid goedgekeurd. Na het plotse ontslag van Luc Prevaes op de vorige gemeenteraad, moest de N-VA fractie op zoek naar een opvolger.

Lizzy Veltjen is mede-zaakvoerder van reclamebureau Liro uit Veldwezelt. Zij is van 2013 tot en met 2015 OCMW-raadslid geweest en heeft zo reeds heel wat voeling met de lokale dossiers. Het bestuur wenst Lizzy heel veel succes in de uitoefening van haar mandaat. Johan Pauly: "Met Lizzy in onze fractie halen we ook heel wat kennis in huis. In het bestuur heeft zij de voorbije jaren reeds bewezen dat zij haar mannetje kan staan. Zij heeft de voorbije jaren de lokale dossiers van nabij gevolgd en zal dan ook snel ingewerkt zijn."