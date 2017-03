Oma van jeugdprins wordt prinses in Veldwezelt

Lanaken - Gewoontegetrouw verkiest de "raod van elf" uit Veldwezelt na afloop van de carnavalsoptocht een nieuwe prins of prinses. Na lange tijd kozen de Wottelzekskes nog eens voor een prinses. Brigitte I is de oma van de kersverse jeugdprins Senne I

Op zaterdag 25 maart 2017 vond in OC Berenhof na de carnavalsstoet de jaarlijkse prinsverkiezing van de Wottelzekskes plaats. De sfeer zat er goed in in een tot in de nok gevulde "wottelekoul". Na het uitgebreide afscheid van prins Gerd I stelden De Wottelzekskes de nieuwe prinses aan het publiek voor. Brigitte I (Humblet) kwam onder het doek tevoorschijn. Zij is niet alleen de oma van kersvers jeugdprins Senne I, ze is bovendien de vrouw van oud-prins Jean-Pierre Pernet. Er stroomt duidelijk carnavalsbloed door haar aderen.