Populariteit lichtstoet neemt elk jaar toe.

Lanaken - Hoewel Fabrizio’s “Roetewisser” er grijs werd gedraaid, was er in Gellik op zaterdagavond 11 maart geen sprake van regen of hagel. Door de aangename weersomstandigheden stond het volk rijendik langs het parcours opgesteld. Vermits de populariteit van de lichtstoet en de afmetingen van pronkwagens almaar toenemen was de 11de lichtstoet ruim een kilometer langer dan de vorige editie.

Daardoor zagen de Gelliker Galliaren zich genoodzaakt het parcours aan te passen en de optocht in omgekeerde richting door Gellik te laten slingeren. Jeugdprinses Roxy I beet de spits af in de verblindend mooie lichtparade, waaraan grote Maaslandse en Haspengouwse groepen jongeren uit hun dak gingen op opzwepende liedjes als “Springen Nondedju”. Eyecatchers waren de mechanische klok van de Knepkes uit Hasselt en enkele radarboten. Ook de verlichte “zuipschuit” van De Bollekes uit Opglabbeek oogde indrukwekkend, net als “café Maaskant” van de gelijknamige carnavalsvereniging. Hofkapel Vreugd en Deugd uit Zussen zorgde voor een rustpuntje in al het basgedreun. Prins Sven I kwam handen te kort om de gretige massa tevreden te stellen.