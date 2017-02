De broertjes Curvers knallen opnieuw

Lanaken - De broertjes Curvers uit Lanaken maken al sinds 2011 leuke feestnummers in het Limburgse dialect. David Vervoort componeerde en produceerde het jongste feestnummer dat als titel “Knalle” meekreeg en zopas werd uitgebracht.

David Vervoort is de schrijver van de zomerhit “ Dos Cervezas” van Tom Waes. De veertiger is een natuurtalent, heeft geen muziekopleiding genoten en is vrachtwagenchauffeur van opleiding. Zijn eerste liedje schreef hij op zijn slaapkamer, zette het op cassette en bracht het binnen in een platenwinkel in Paal (Beringen) en meteen was de eerste hit “ Something” van Lasgo geboren . Later volgden nummers voor Dave Mc Cullen, Christophe, Willy Sommers en Helene Fischer. Vervoort bezit studio’s in Berlijn, Keulen en Paal en stelt 16 mensen tewerk.

“Knalle” is opgenomen in Paal en het videoclipje in thuishaven “De Brouwerij” in Lanaken. Pa (Mark) Curvers schreef de tekst van het liedje. Het carnavalsnummer zal wellicht meermaals uit de luidsprekers knallen tijdens het carnaval in Lanaken. Via https://we.tl/pUJ47kALYK kan je het nummer downloaden en het videoclipje staat op YouTube.