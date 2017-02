CD&V trekt van leer tegen belastingontwijkingen

Lanaken - CD&V Lanaken trekt van leer tegen de ingewikkelde financiële constructies waardoor het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) BTW kan ontwijken. Die constructies zijn te ingewikkeld en absoluut niet transparant, vindt de oppositiepartij. Freddy Stouten en Marilyn Neven bonden tijdens de gemeenteraadszitting van 20 februari de kat de bel aan naar aanleiding van het dossier van het in aanbouw zijnde multifunctionele sportcomplex Montaignehof. “In het licht van de recente politieke schandalen is het duidelijk dat dit gegoochel met AGB’s een volgend schandaal zal worden dat in het gezicht van de gemeente kan ontploffen”, stellen de oppositieraadsleden..

Steeds meer dossiers en grote beleidsbedragen worden van de gemeente naar het AGB overgebracht, waaronder het dossier van sportcomplex Montaignehof. “Deze situatie is volgens CD&V-fractieleider Freddy Stouten onhoudbaar: “In tijden waarin belastingontwijkingen hard worden aangepakt, kan je deze constructies niet aan de belastingbetaler verkopen. Gemeenteraadsleden worden buiten spel gezet. In de raad van bestuur van het AGB mogen slechts 1 of 2 raadsleden per oppositiepartij zetelen terwijl Open-Vld zich een volstrekt ondemocratische meerderheid heeft aangemeten.”

“Intussen is het zover gekomen dat nog slechts een paar ingewijden mee zijn in het ingewikkelde fiscale kluwen. Zo ingewikkeld, dat men ervoor terugdeinst om het aan de gemeenteraadsleden uit te leggen”, vervolgt Marc Geurts, die voor CD&V in de raad van bestuur van het AGB zetelt.”

“We stelden maandagavond opnieuw de vraag : Wat kan er deontologisch nog door de beugel?”, besluit Marilyn Neven, die eveneens in de raad van bestuur zetelt. “We trekken aan de alarmbel want er is geen enkele garantie dat de FOD Financiën in de toekomst BTW-rulings nog zal toestaan. Burgemeester Keulen moet lokaal de democratie herstellen en BTW-plichtig zijn. Financiële constructies om via een “doorgeeforgaan” de belastingplicht te ontwijken is een ramp voor de geloofwaardigheid en de transparantie en getuigt bovendien van weinig respect voor de burger die wel belastingen betaalt.”

Schepen en voorzitter van AGB-Lanaken Marc Curvers (Open Vld) reageert laconiek op de kritiek van CD&V en ook N-VA : “Dankzij de BTW-rulings besparen we een pak geld. Het zou onverantwoord zijn als we er geen gebruik van zouden maken. Ik betreur de lichtzinnigheid waarmee de oppositie dit dossier aan de kaak stelt en een sfeer van verdachtmaking schept. We handelen volledig binnen een wettelijk kader, ook wat de verdeling van de mandaten in de raad van bestuur van het AGB betreft”. Burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) is de verdachtmakingen eveneens beu : “De oppositie moet maar een klacht indienen. Ze zullen vaststellen dat we recht in onze schoenen staan.”