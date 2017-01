Bouwvergunning voor Piano's Maene in Oud-Rekem

Tot het belevingscentrum in Oud-Rekem klaar is, vindt Piano's Maene een voorlopig onderkomen in een tijdelijke vesting langs de Steenweg in Rekem. Foto: Foto's Maene

Lanaken - Het gemeentebestuur van Lanaken heeft een bouwvergunning afgeleverd voor Piano’s Maene om de Paterskerk in Oud-Rekem te verbouwen tot een belevingscentrum voor de piano en pianomuziek. In totaal investeert Piano’s Maene 1 miljoen euro in de aankoop en verbouwing van de voormalige Minderbroederskerk in het mooiste dorp van Vlaanderen.

Piano's Maene werd opgericht in 1938 en is met meer dan 60 medewerkers, 5 winkels, een pianomuseum en een wereldvermaard atelier één van de grootste pianobedrijven in Europa. Het bedrijf zocht uitbreidingsmogelijkheden en vond in Oud-Rekem met de Paterskerk een ideale uitvalsbasis voor zowel het oostelijk deel van Vlaanderen als de Nederlandse markt.

In Oud-Rekem wil Piano’s Maene een muzikaal belevingscentrum uitbouwen waar de piano een prominente rol zal krijgen. Ook een uitgebreid assortiment historische instrumenten zullen er te bewonderen zijn. Wolf Leye van Piano’s Maene: “We gaan een niveau erbij bouwen in de kerk waar we een theatereffect creëren ter hoogte van de glasramen, met plaats voor 75 tot 100 personen. Hier kunnen allerlei concerten plaatsvinden. Het gelijkvloers behouden we overwegend als toonzaal van allerlei instrumenten.”

Schepen Mark Curvers (Open Vld): “We zijn blij met de komst van Piano’s Maene naar Oud-Rekem. We hebben al samen gezeten om te kijken hoe we in Oud-Rekem gaan kunnen samenwerken vanuit onze dienst Cultuur en de dienst Toerisme. Daarbij denken we aan gidsbeurten in ‘Het Mooiste Dorp van Vlaanderen’ gekoppeld aan aperitiefconcerten of gevolgd door diner-arrangementen bij de lokale restaurants. Er zijn heel wat mogelijkheden om de krachten te bundelen en om samen met Piano’s Maene een mooi verhaal te schrijven in Oud-Rekem.”

In Oud-Rekem zullen initieel 3 personen tewerk gesteld worden. Nu reeds zijn deze nieuwe mensen uit de regio in opleiding.