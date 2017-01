Raod van Laon tot Aoke viert 4x11-jarig bestaan

Lanaken - Op vrijdag 20 januari vierde de Raod van Laon tot Aoke z’n 4x11-jarig jubileum met een academische zitting en de opening van een kortstondige retrospectieve tentoonstelling over de jarige Lanaker carnavalsvereniging.

De huidige Raod van Laon tot Aoke ontstond in 1972. Een jaar later trok de eerste Bessemkaravaan door Lanaken. Voormalig voorzitter Willy Stöcker is als mede-oprichter van de Raod van Laon tot Aoke nog steeds bestuurslid in de hoedanigheid als ondervoorzitter. Voor hem is het bijgevolg ook een persoonlijk jubileum. In 1974 verscheen de eerste Bèssemgezet. 4 jaar later vond de eerste pronkzitting plaats. Allerlei initiatieven zagen het daglicht. De dialectmis, de kinderstoet, de heksenverbranding, de befaamde kunstposters, het Lanaker carnavalskoekje, de carnavalsbus, de eigen huiswijn “Chateau van het Heksenriek Laoneke” en de ontvangst van de Blauw Sjuut zijn hiervan enkele voorbeelden.

Om het jubileumjaar met de nodige luister te vieren, organiseert de Raod van Laon tot Aoke op 11 februari een Bal Masqué en op 28 januari een 4x11 jaar bal “Trök ien de Tied” dat in het teken van de Lanaker carnavalsliedjes van de voorbije 44 jaar staat. Diverse groepen worden onder het stof vandaan gehaald om éénmalig hun successen op het podium te vertolken. De 44ste Bessemkaravaan trekt op zondag 26 februari door de straten van Lanaken.

Wie de overzichtstentoonstelling over 44 jaar Raod van Laon tot Aoke wil bekijken, is er best als de kippen bij want ze duurt slechts twee dagen : zaterdag 21 en zondag 22 januari in de kleine zaal van het Cultureel Centrum in Lanaken, telkens van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.