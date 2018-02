Drumband Sint-Lambertus gaf thuisconcert

Hoeselt - Drumband Sint-Lambertus Alt-Hoeselt hield onder de naam “Café Au lait” zondag een thuisconcert in de Altenaar. Drumband Sint-Lambertus Alt-Hoeselt hield onder de naam “Café Au lait” zondag een thuisconcert in de Altenaar.

Spouwenaar Jean-Pierre Martens is er drumbandinstructeur: “Café au lait omdat je een koffie en vla kunt eten. Onze drumband heeft nu zeventien actieve spelende leden en zeven jongeren in opleiding. We zijn de enige muziekvereniging van Alt-Hoeselt en werken daarom nauw samen met de Koninklijke Harmonie De Eendracht Kleine Spouwen. Die harmonie heeft geen eigen drumband en daarom geven we soms ook samen optredens of luisteren we als één groep processies op”.