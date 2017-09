Te snel verloren tijd inhalen kost veel geld

Hoeselt - Wie tot eind 2018 per auto in Romershoven wil geraken moet minstens drie kilometer omrijden. Automobilisten rijden stevig door om de verloren tijd in te halen. Maar de zo gewonnen tijd is duur. Maandag flitste de politie liefst honderd chauffeurs die te snel thuis wilden zijn.

Schepen Bert Vertessen: “Ik zelf en ook de burgemeester en collega schepenen kregen de voorbije week veel klachten over de snelheid waarmee veel chauffeurs achteraan (kant Diepenbeek) Romershoven inrijden. Dat is het geval sinds de werken voor de gescheiden riolering in de Romershovenstraat begonnen zijn. Om daaraan te kunnen werken werd de weg geknipt en is het drie maanden onmogelijk om via de kortste weg vanuit Hoeselt naar Romershoven te rijden”.

Maandagnamiddag controleerde de politie twee uur lang voertuigen met een Gatsometer in de Romershovenstraat. Van de 315 voertuigen die gemeten werden, reden honderd chauffeurs te snel. De overtreders krijgen eerstdaags een boete van minimaal 53 tot 228 euro in de bus. De hoogste boete is voor een automobilist die 81 reed waar maar 50 toegelaten is.