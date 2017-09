Werken aan verkeerveiligheid rond school in Alt-Hoeselt

Hoeselt - De gemeenteraad van donderdag 31 augustus heeft beslist dat in de doodlopende Sportpleinstraat waar de ingang van de Alt-Hoeseltse basisschool ligt een parkeerverbod komt. Schepen Bert Vertessen/ (N-VA-Nieuw): "Ouders die met de wagen hun kinderen halen parkeren in de Sportpleinstraat en het draaien en keren bij vertrekken brengt andere kinderen in gevaar". "Het parkeerverbod is goed, maar er is nog meer werk aan de verkeersveiligheid rond de school van Alt-Hoeselt", zegt raadslid Serge Voncken (Best).

Voncken: "Ouders die nu al het goede voorbeeld geven en hun auto parkeren op het iets verder gelegen kerkplein moeten nu via twee zebrapaden, waarvan er één in een onoverzichtelijke bocht ligt, naar de school wandelen. De stoep die ze gebruiken is op sommige plaatsen maar 45 centimeter breed. Dat is geen veilige wandelroute en al zeker niet met één of twee kleuters of kinderen van de lagere school".

Burgemeester Raskin (VLD plus) vond de opmerkingen van Serge Voncken waardevol. "Zet al je opmerkingen op papier en dan gaan we dat zeker bespreken met verkeersdeskundigen en politie in de verkeerscommissie".